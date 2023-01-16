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Российская межконтинентальная крылатая ракета под названием Skyfall-«Буревестник» имеет отличные перспективы. Во время движения в сторону цели она не ограничена ни маршрутом, ни временем полета. Для НАТО эта ракета стала сенсацией, сообщает портал «Свободная Пресса».

Ракета Skyfall является практически неуязвимой. Все попытки перехватить ее с помощью средств ПВО являются безуспешными, так как она не имеет границ по дальности движения.

Источник пишет, что информация о российской разработке, несмотря на повышенную секретность, все же понемногу попадает в открытый доступ. Эта ракета стала «ночным кошмаром» Штатов.

В результате ядерного взрыва несущей мощности произойдет выброс такого количества энергии, что на территории около 400 км не будет работать ни один электроприбор. Ракета может полностью уничтожить площадь до 500 тысяч кв. км.

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