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Бойцы вооруженных сил Украины переодеваются в форму военнослужащих ВС России для сбора данных в Донецкой Народной Республике. Данную информацию сообщил экс-глава «Роскосмоса» руководитель научно-технического центра военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Соответствующий пост был опубликован на его официальном Телеграм-канале.

Рогозин отметил, что бойцы ВСУ надевают форму военнослужащих армии ВС РФ либо камуфляж российских добровольческих батальонов с соответствующими шевронами. После этого переодетые ВСУшники пробираются на подконтрольную ВС РФ территорию и собирают важную информацию. Руководитель «Царских волков» подчеркнул, что переодетый противник «даже появляется в расположении наших воинских частей».

В связи с этим, Дмитрий Рогозин призвал, чтобы проверка автомобильного транспорта на приграничных блокпостах производилась с особой тщательностью. Ведь, по его словам, автомобили «набитые нервными вооруженными людьми в камуфляже» на блокпостах никто не тормозит.

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