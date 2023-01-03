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В польском издании Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) опубликован материал обозревателя Яцека Тохмана, согласно которому вооружение из стран Запада непрерывно доставляется на Украину. Однако, не смотря на это, бойцы вооруженных сил Украины испытывают серьезные проблемы с полученной военной техникой. Обозреватель отмечает, что, по словам многих украинских военных, полученная военная техника не пригодна для ведения боевых действий.

Яцек Тохман говорит в своем материале, что ВСУ остается брать то, что дают, ведь других вариантов у них просто нет. А вот страны Запада просто-напросто очищают свои склады от «ненужного хлама», наводя порядок в своих арсеналах.

Польский обозреватель уверен, что страны Североатлантического альянса умышленно переправляют на Украину поломанную технику. Это делается для того, чтобы на место старого и непригодного вооружения поставить новое. А так как утилизация непригодной военной техники является очень дорогим удовольствием, то весь этот «металлолом» поставляется Киеву в качестве помощи. Это еще одна из причин, согласно которой, конфликт на Украине является очень выгодным для НАТО.

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