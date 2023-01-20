На днях на крышах некоторых многоэтажных зданий столицы России стали появляться системы ПВО. По словам многих экспертов, это делается для защиты города от атак вражеских беспилотников. Есть вероятность, что дроны могут запустить диверсанты из ближайших возле Москвы районов. Герой России, офицер военной разведки Рустем Клупов поделился своим мнением относительно данной информации в беседе с журналистами «МК».

По мнению Клупова, данные действия ВС России свидетельствуют о том, что появилась информация о намерениях киевских властей осуществить радикальные действия. На подобные данные необходимо реагировать соответствующим образом.

Разведчик подчеркнул, что российское общество должно быть готово к тому, что ВСУ могут осуществить попытку нанесения удара по российской столице. Он отметил, что система ПВО Панцирь-С1 спосбна поражать различного рода цели, начиная от малых БПЛА до сверхзвуковых аэродинамических, баллистических ракет.