ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На днях на крышах некоторых многоэтажных зданий столицы России стали появляться системы ПВО. По словам многих экспертов, это делается для защиты города от атак вражеских беспилотников. Есть вероятность, что дроны могут запустить диверсанты из ближайших возле Москвы районов. Герой России, офицер военной разведки Рустем Клупов поделился своим мнением относительно данной информации в беседе с журналистами «МК».

По мнению Клупова, данные действия ВС России свидетельствуют о том, что появилась информация о намерениях киевских властей осуществить радикальные действия. На подобные данные необходимо реагировать соответствующим образом.

Разведчик подчеркнул, что российское общество должно быть готово к тому, что ВСУ могут осуществить попытку нанесения удара по российской столице. Он отметил, что система ПВО Панцирь-С1 спосбна поражать различного рода цели, начиная от малых БПЛА до сверхзвуковых аэродинамических, баллистических ракет.

Вам может понравиться

Иск юриста Баханович против Беглова и Смольного принят. Заседание суда состоится 8 февраля

Юрист Ирина Баханович сообщила дату заседания Куйбышевского районного суда по ее иску против губернатора Александра Беглова. Своих подписчиков она пригласила прийти на заседание 8 февраля. Как сообщила Баханович, речь идет

«Генералиссимус Суворов» приступил к переходу на место своего временного базирования

Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А («Борей-А»), который в декабре 2022 года был введен в состав ВМФ России, на данный момент приступил к переходу на место своего

Американского журналиста восхитили российские «Терминаторы»

Согласно сообщению «Московского комсомольца», в западных СМИ все время стараются нахваливать украинскую армию. Именно поэтому очень примечательными являются материалы, в которых иностранные эксперты признают качество и даже превосходство некоторых видов