«Лучше потратим деньги на бензин, чем вам в карман» - жители Петербурга пытаются добиться запрета на расширение платных парковок

Активисты собираются задать вопросы о зонах платных парковок в Петербурге на предстоящей «прямой линией» с губернатором Александром Бегловым. Кроме того, они хотят добиться моратория на расширение платных парковок на период доработки несовершенной системы.

Автомобилисты Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского районов просят губернатора отменить сокращение парковочных мест в городе, а также ввести мораторий на расширение платных парковок, поскольку в настоящий момент их система несовершенна и требует доработки. Об этом они написали на странице Беглова.

Другие пользователи поддержали активистов. По их мнению, введение платных парковок нарушает их права на использование городской инфраструктуры

«Платные парковки сделаны с целью снижения трафика в районе, скажете вы. Но основной трафик создают фуры, которые едут транзитом через наш район! А моя мама, чтобы не платить за парковку, наматывает круги вокруг школы, тем самым увеличивая трафик! Потому что мы лучше потратим деньги на бензин, чем отдадим вам в карман, потому что вы просто взяли и решили обобрать жителей своего города!», – написала Алеся Р.

Кроме неудобств автомобилистов, увеличение зон платных парковок неизменно заденет и горожан «без колес». «Парковочный сбор» увеличит стоимость грузоперевозок, доставки, ремонта и других услуг, где исполнитель будет вынужден приехать на своем автомобиле.

«Вы не сможете пригласить рабочих домой, если идет ремонт, не оплатив стоянку их авто, перевезти вещи бесплатно. Из-за насаждения запрещающих знаков, многие не смогут выйти из своего дома и сразу сесть в такси, а если это старики или инвалиды?», – заметила Юлия Д.

Хотя администрация Смольного во главе с Бегловым подает расширение платных парковок, как новый «социальный проект», горожане уверены – это было создано с целью побора горожан. Ранее экономист Дмитрий Прокофьев назвал платные парковки «новой нефтью» для городской администрации.