Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань побывал в освобожденном населенном пункте Соледар и пообщался с бойцами ЧВК «Вагнер», которые в течение двух недель штурмом брали город.

По словам одного из бойцов частной военной компании, не смотря на то, что противник оказывал ожесточенное сопротивление в Соледаре, все же равных по умению вести бой в городской застройке бойцам ЧВК «Вагнер» нет. Именно по этой причине противнику пришлось бежать из города.

Военкор рассказывает, как шли городские бои за освобождение населенного пункта, и какой тактике придерживался противник. По словам российских бойцов, при организации своей обороны солдаты ВСУ организовывали свои огневые точки в жилой застройке, а мирное население использовали в качестве живого щита.

Однако полностью превратить город в один мощный укрепрайон бойцы ВСУ не успели, так как до начала СВО Соледер считался тыловым городом, поэтому готовить его к обороне начали относительно недавно.