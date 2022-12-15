В прямом эфире LBC Studios прозвучал звонок от британца, который своей историей смог довести аудиторию до слез. Как сообщается, житель Великобритании позвонил во время прямого эфира, чтобы донести до общественности свое печальное положение.

Как сообщил мужчина, на протяжении девяти дней он не покидает свой дом, так как тяжело заболел сезонным гриппом. Британец рассказал, что он живет один вместе со своей собакой. в его доме очень холодно, поэтому он никак не может пойти на поправку. Он сообщил, что уже неоднократно звонил в различные благотворительные организации с просьбой о помощи а также отправил соответствующий запрос в местную администрацию.

Буквально рыдая в эфире, мужчина заявил, что на его просьбы о помощи ни в единой организации не откликнулись. Ведущий прямого эфира сказал мужчине, что он не одинок в своей проблеме. Но эти слова никак не утешили британца. В свою очередь ведущий пообещал, что постарается решить данную проблему звонком в местный муниципалитет.

Стоит напомнить, что Великобритания добровольно отказалась от поставок российского газа. В итоге это привело к колоссальному росту тарифов, которые оказались не по карману обычным британцам.