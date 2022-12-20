Как сообщает издание «Украина.ру», на прошлой неделе Япония решила увеличить свои расходы на оборонную сферу с 1% до 2% ВВП страны, а также принять новую стратегию обороны и план по обеспечению обороноспособности. Сообщается, что Япония планирует потратить на свое оборонное ведомство в течение пяти лет 320 миллиардов долларов, причем только в 2023 году планируется выделить 100 миллиардов.

В новой оборонной стратегии Японии указывается, что внешняя деятельность Российской Федерации в сотрудничестве с Китаем вызывает серьезную обеспокоенность. Также в новом документе написано, что Россия серьезно нарушила мировые законы, которые запрещают использовать силу, после начала СВО на территории Украины. По мнению Японии, такие действия РФ пошатнули основы международного порядка.

Все это происходит на фоне голосования российской резолюции в ООН по борьбе с героизацией нацизма. Напомним, что «за» проголосовало 120 стран, 50 «против» и 10 стран «воздержалось». Геннадий Кузьмин, занимающий должность зампостпреда РФ при ООН, заявил, что впервые такие страны, как Германия, Италия и Япония проголосовали против резолюции. Интересным является тот факт, что как раз эти страны во время Второй Мировой Войны были членами так называемой «Оси». Когда в 1940 году Япония, Германия и Италия подписали Тройственный пакт о разграничении зон влияния для установления военной взаимопомощи и «нового порядка».

Получается, что теперь коллективный Запад использует Украину, как в 1941 году Германию, для удара по России. Причем в этот раз против России объединились не только страны «Оси», но и государства-члены Антигитлеровской коалиции.