Как сообщает в своем материале РИА Новости со ссылкой на свой источник, очередная партия новейших комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин» была отправлена в подразделения российских вооруженных сил, которые принимают участие в специальной военной операции.

Источник издания заявил, что использование новейших комплексов разведки 1Б76 «Пенициллин» в зоне СВО продемонстрировало эффективные возможности по определению позиций артиллерии противника для ее дальнейшего уничтожения. Данные комплексы способны определять позицию залпов из ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет по тепловым и акустическим волнам от разрывов и выстрелов.

Оператор комплекса получает точные координаты расположения артиллерийского орудия противника, причем определение позиции одиночной артиллерийской установки противника занимает примерно 5 секунд. Источник издания сообщает, что данные комплексы хорошо зарекомендовали себя в реальных боевых условиях в зоне СВО во время контрбатарейной борьбы с артиллерийскими орудиями производства НАТО.