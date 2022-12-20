Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин пообщался с журналистами РИА Новости на тему реакции верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу видеодоказательства с расстрелом российских военнопленных на территории Донбасса. По словам Вершиниа, реакция комиссара ООН является просто неадекватной.

Напомним, что Тюрк выступил с заявлением о том, что данный инцидент должен быть объективно расследован, а все причастные к данному преступлению лица должны понести наказание. Однако после этого заявления не последовало никаких реальных действий.

Вершинин считает, что занятая комиссаром ООН по правам человека позиция по поводу данного преступления является просто циничной и беспринципной. Однако, как отмечает замминистра МИД РФ, Москва и дальше будет добиваться адекватного расследования данного инцидента от всех профильных структур ОБСЕ и ООН, а также официального заявления ООН с осуждением методов ведения боевых действий украинскими вооруженными силами.