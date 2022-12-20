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Как сообщает SCMP в своем материале, верный пес спас жизнь своего хозяина, который потерял сознание из-за инсульта, однако, не выдержав тоски из-за разлуки со своим хозяином, умер через 12 дней в приюте для домашних питомцев. Данные события произошли в китайском городе Ханчжоу, расположенном в провинции Чжэццзян.

Одинокий 78-летний мужчина девять лет назад взял себе щенка метиса лабрадора и золотого ретривера. Своему псу он дал кличку Аван. Однажды у Яна случился приступ инсульта, однако обычно тихий и покладистый пес начал громко лаять, чем и привлек внимание соседей одинокого мужчины.

Соседи постучали в двери к Яну, однако никто не открывал двери. После чего они вызвали полицейских, которые вскрыли двери и обнаружили мужчину лежащим на полу. Представитель полиции по имени Шэнь Цзяньхуань рассказал, что пока они оказывали помощь Яну его верный пес лежал тихо и не мешал.

В итоге Яна госпитализировали, а Авана поместили в приют для бездомных питомцев. Верный пес отказывался есть и пить на протяжении 12 дней из-за чего скончался в приюте.

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