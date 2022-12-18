В Telegram-канале «Военкоры русской весны» было опубликовано видео с кадрами уничтожения танка вооруженных сил Украины при помощи ударного беспилотного летательного аппарата ВС России «Ланцет».

На опубликованных кадрах видно, как на открытой местности стоят несколько грузовых автомобилей вооруженных сил Украины и один танк. Съемка велась при помощи разведывательного беспилотного летательного аппарата, а также при помощи камеры, которая установлена на барражирующем боеприпасе «Ланцет». На кадрах отчетливо видно, что верхние люки танка ВСУ открыты, а из них выглядывает экипаж. В результате точного попадания ударного БПЛА, танк получил значительные повреждения, а экипаж, вероятнее всего, был ликвидирован.

Военные корреспонденты уточняют, что точное время и место, где произошли данные события, не сообщаются. Напомним, что барражирующий боеприпас «Ланцет» активно применяется российскими военнослужащими в зоне проведения СВО для поражения различной военной техники противника.