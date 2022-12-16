Как сообщает портал «Военное обозрение», очередной массированный ракетный обстрел ВКС РФ объектов, которые находятся почти на всей территории Украины, произошел в пятницу 16 декабря.

Сообщается, что в Запорожье уже зафиксировано 12 прилетов, в Киеве 7 прилетов, в Кривом Рогу 4 прилета, а в Харькове примерно 5-6 прилетов. В Кривом Рогу также было зафиксировано попадание одной из ракет ПВО по жилому дому. Уже стало известно и о прилетах на Западной Украине, в частности в Тернопольской области.

В таких областях, как Кировоградская, Харьковская и Днепропетровская, а также в некоторых других областях западной и центральной Украины зафиксировано отключение от электроэнергии участков железной дороги. ВСУ пытается использовать для переброски техники и личного состава ВСУ тепловозы, однако, военные эшелоны все равно были остановлены к западу от Харькова и около Днепропетровска.

В таких городах, как Киев, Харьков, Полтава, Днепропетровск, Одесса, Кривой Рог, Кременчуг и других практически полностью пропала электроэнергия.