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В беседе с журналистом ТАСС командир добровольческого подразделения специального назначения «Троя» с позывным «Алабай» сообщил,  что в окрестностях населенного пункта Сватово присутствуют украинские диверсионно-разведывательные группы, которые находятся в «спящем» режиме и готовы приступить к ведению подрывной деятельности в любой момент по приказу.

Командир спецназа рассказывает, что в окрестностях Сватовского фронта присутствует огромное количество украинских диверсионных групп, которые в данный момент находятся в состоянии залегендированных спящих ячеек. Единственный вопрос заключается в том, когда и в каком направлении поступит приказ от командования ВСУ, начать свою подрывную деятельность.

Напомним, что еще в среду офицер Народной Милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о высокой вероятности проведения различных диверсий украинскими разведчиками на объектах автомобильных и железнодорожных развязок возле населенного пункта Сватово.

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