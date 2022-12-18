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Как сообщает портал «Русская весна», в Сети были опубликованы кадры на которых видно, как украинские танкисты за несколько секунд до гибели смогли заметить падающий на них ударный беспилотный летательный аппарат «Ланцет».

Военкоры опубликовали видео, на кадрах которого видно, как на открытой местности собралось несколько грузовых автомобилей и один танк вооруженных сил Украины. Съемка общего плана расположения украинской военной техники велась с разведывательного БПЛА, который выполнял функцию объективного контроля поражения цели.

Далее на видео демонстрируются кадры с камеры барражирующего боеприпаса ВС РФ «Ланцет», на которых видно, как украинские танкисты, которые выглядывают из верхних люков танка, в последний момент замечают падающий ударный беспилотник. В результате точного попадания танк получил повреждения, а танкисты с высокой долей вероятности были уничтожены. Опубликованные кадры свидетельствуют об эффективном применении российских барражирующих боеприпасах в зоне СВО.

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