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Издание «Московский комсомолец» со ссылкой на американскую газету The Washington Post сообщает, что у военнослужащих ВСУ, которые в ходе конфликта на Украине лишились конечностей, нет возможности получить протезы в своей стране.

В материале американского издания отмечается, что полноценных данных о количестве солдат, которые лишились конечностей у журналистов нет. Однако журналисты подчеркивают, что в условиях продолжающегося военного конфликта и разрушенной экономики, Украина не в состоянии обеспечить военнослужащих, у которых были ампутированы конечности, современными средствами протезирования. Именно поэтому, солдаты, которым необходимы протезы, ищут помощь в странах Запада.

В качестве примера, авторы материала привели историю украинского военного Александра Федуна, который лишился обеих ног на фронте. Сейчас он проходит реабилитацию в Штатах, где получил протезы ног, изготовленные из углеродного волокна. В статье указывается, что Федуну была оказана помощь, которую США гарантируют лишь американским военнослужащим. И для многих украинцев, которые перенесли ампутацию, она недосягаема. Помощь украинским военным в США возможна лишь за счет финансирования частных благотворительных пожертвований.

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