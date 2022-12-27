Очередная атака на аэродром в Энгельсе не имеет никакого военного смысла, хоть объект и является формально законной военной целью для Украины. Она проводилась в политических целях, причем по указке Соединенных Штатов, откуда буквально на днях приехал президент Украины Зеленский, рассказал сайту «Украина.ру» политолог Ростислав Ищенко.

Он пояснил, что США, которые хотели бы добиться паузы на западном направлении, чтобы переключить свое внимание на Китай, прощупывают возможности и намерения России. Они хотят узнать, когда РФ уже не будет удовлетворяться массированными ударами по энергетике Украины в ответ на такие вот диверсии, а ответит Киеву ядерным ударом.

При этом США демонстрируют, что совершенно не боятся ответа РФ, так как формально не участвуют в конфликте. А что там будет с Украиной после ядерной атаки их совершенно не интересует.

Довести Россию до такого удара США необходимо по двум причинам. Первая – это возможность наконец сбросить с себя сомнительную славу единственной страны мира, использовавшей в военному конфликте ядерное оружие. Вторая – выяснение той грани, за которой РФ перестанет миндальничать и даст ядерный ответ. Это позволит Вашингтону «не перегнуть палку в последующих провокациях.

Кроме того, США надеются окончательно разорвать связи России с Европой. Если РФ действительно ответит ядерным ударом на диверсии Украины, Вашингтон не станет атаковать Москву в ответ. Мало того, он может даже отказаться от поддержки Украины и сдать ее в распоряжение РФ. Вот только Европа после такого любой ценой разорвет отношения с Москвой на долгие годы, а НАТО усилит свои войска на российских границах.

Из-за этого руки у РФ на западном направлении будут связаны, а США смогут спокойно заняться Китаем.