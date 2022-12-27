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Силы спецоперации ведут активное наступление в населенном пункте Марьинка в ДНР. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он отметил, что военным Украины становится все сложнее подвозить подкрепление для своих бойцов.

В своем канале Поддубный написал, что с места боевых действий приходят сообщения, что наши ВС все сильнее прижимают украинцев. Бои идут в западной части населенного пункта.

Со слов военкора, ВСУ перебрасывают резервы из Курахово, который занят ими. Но дороги интенсивно простреливаются российскими бойцами, поэтому добраться до Марьинки удается не всем украинским боевикам.

Ранее была опубликована информация, что Марьинка будет освобождена от ВСУ до наступления Нового года. Это пообещали российские танкисты в разговоре с военкором Александром Сладковым.

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