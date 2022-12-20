Как сообщает «Независимая газета», Япония приняла новую военную стратегию, в которой Китайская Народная Республика воспринимается, как «беспрецедентный стратегический вызов». Отношения между Токио и Пекином испортились на фоне Тайваньского вопроса и спора в Восточно-Китайском море.

Поэтому в конце декабря министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси должен посетить Китай с официальным визитом, чтобы политические заявления не повлияли на экономическое сотрудничество двух стран. Отмечается, что это будет первый официальный визит японского дипломата в Пекин за последние три года.

Как считает руководитель Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев, не смотря на тот факт, что под давлением США Япония вынуждена выстраивать политику сдерживания Китая, экономические отношения между двумя странами приносят высокие доходы двум сторонам. Именно по этой причине, как считает Бабаев, правительство Японии будет делать все возможное, чтобы политические заявления не смогли испортить экономическое сотрудничество между странами.