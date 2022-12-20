ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает «Независимая газета», Япония приняла новую военную стратегию, в которой Китайская Народная Республика воспринимается, как «беспрецедентный стратегический вызов». Отношения между Токио и Пекином испортились на фоне Тайваньского вопроса и спора в Восточно-Китайском море.

Поэтому в конце декабря министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси должен посетить Китай с официальным визитом, чтобы политические заявления не повлияли на экономическое сотрудничество двух стран. Отмечается, что это будет первый официальный визит японского дипломата в Пекин за последние три года.

Как считает руководитель Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев, не смотря на тот факт, что под давлением США Япония вынуждена выстраивать политику сдерживания Китая, экономические отношения между двумя странами приносят высокие доходы двум сторонам. Именно по этой причине, как считает Бабаев, правительство Японии будет делать все возможное, чтобы политические заявления не смогли испортить экономическое сотрудничество между странами.

Вам может понравиться

Военная разведка ВСУ сообщает о возможном масштабном наступлении ВС РФ

Как сообщает «Московский Комсомолец», Андрей Юсов, представляющий главное управление разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ), отвечая на вопросы в эфире национального телевизионного марафона, заявил, что вооруженные силы Российской Федерации готовятся

СП: почему Израиль отказывается поставлять оружие на Украину

Как сообщает в своем материала «Свободная пресса», Израиль является почти единственной страной коллективного Запада (еще одним исключением является Венгрия), которая официально отказалась напрямую поставлять оружие Украине. Хотя ВПК Израиля располагает

Автоматы АК-15 и АК-19 встали на серийное производство

Отечественный концерн «Калашников» заявил о том, что на его заводах было освоено серийное производство моделей автомата АК-15 и АК-19, которые используют боеприпасы 7,62х39 и 5,56х45 соответственно. Данные модели автоматов создавались