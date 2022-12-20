Служба внешней разведки Российской Федерации обнародовала архивные документы, которые ранее хранились под грифом «совершенно секретно». Широкой общественности стала доступна историческая информация о том, что еще в начале 1940 года Франция и Великобритания планировали затягивание конфликта между СССР и Финляндией с целью как можно сильнее ослабить Советский Союз. После этого они планировали нанести удар по Советам с территории Финляндии.

Рассекреченные материалы опубликованы в разделе «Вторая мировая война в архивных документах» на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина управления делами президента России. Публикация архивных документов была приурочена к 102-й годовщине со дня основания отечественной службы внешней разведки.

Одним из опубликованных документов является служебная записка 5-го отдела Главного управления госбезопасности НКВД СССР, в которой содержатся агентурные данные из Китая о том, что Франция совместно с Великобританией планируют ведение боевых действий против СССР на территории Финляндии. Документ датирован 4 марта 1940 года.