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Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале написал, что российские военнослужащие смогли взять в плен украинского артиллериста, который рассказал интересные подробности об обстрелах мирных кварталов Донецка.

Пленный артиллерист вооруженных сил Украины рассказал, что его орудие совершало от 4 до 12 выстрелов по указанным целям в день. По его словам, ежедневно они выдвигались на огневые позиции, после чего старшие офицеры получали от командования ВСУ список целей противника. В его обязанности входила подготовка артиллерийского орудия к ведению огня.

На вопрос российских военнослужащих о том, возникают ли у офицеров ВСУ сомнения во время того, как они получают приказ обстреливать мирные кварталы городов Донбасса, пленный украинский артиллерист ответил отрицательно. По его словам, украинские офицеры не сомневаются, когда получают приказы, а рядовым артиллеристам приходится исполнять их требования.

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