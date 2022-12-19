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Военный корреспондент Герман Куликовский в своем Telegram-канале сообщает, что в окрестностях населенного пункта Кременная, который расположен в ЛНР, продолжают держать оборону подразделения 144-й мотострелковой дивизии 20-й армии. По словам военкора, за прошедшие сутки потерь среди личного состава на данном участке фронта нет.

По информации военного корреспондента, на данном участке фронта значительных изменений линии боевого соприкосновения не наблюдается. Как и прежде главную роль во время позиционной войны, которая сейчас наблюдается в данном районе, играет артиллерия. Сообщается, что подразделения ВСУ не стремятся к организации широкомасштабных наступательных действий.

Военкор сообщает, что в момент временного затишья артиллерийские подразделения ВС РФ продолжают оттачивать свое мастерство. Так, для минимизации возможных потерь от контрбатарейной борьбы, российские артиллеристы стараются оперативно менять свое место дислокации, чтобы не попасть под ответный огонь.

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