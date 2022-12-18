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В эстонском издании Postimees опубликован материал со ссылкой на данные статистики немецкой компании Statista. Согласно этому, Эстония в качестве помощи на Украину отдала более 1% своего валового внутреннего продукта.

Согласно статистическим данным, выделяемая для Украины помощь от Эстонии составила 1.1% от ВВП всей страны. Рейтинг других европейских стран ниже. Так Латвия выделяет Украине помощь в размере 0.93% своего ВВП, а помощь от Польши составляет 0.5% валового внутреннего продукта страны.

А вот Соединенные Штаты Америки, которые поставляют достаточно внушительное количество вооружения на Украину, расходовали для поддержки Киева всего 0.23% своего валового внутреннего продукта. Таким, образом, Штаты заняли девятое место в списке стран, которые помогают киевской власти.

Напомним, что ранее эстонскими властями был обнародован список советских монументов, которые будут сноситься. В перечень попало свыше 320 памятников СССР.

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