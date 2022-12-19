Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что экс-госсек США Генри Киссинджер не понимает природу вооруженного конфликта на Украине а также влияния данного конфликта на мировой порядок. Он подчеркнул, что «мистер Киссинджер ничего до сих пор не понял… ни природы конфликта, ни его влияния на мировой порядок». Слова советника главы офиса президента Украины приводит Al Jazeera.

Стоит отметить, что бывший государственный секретарь США рассказал о том, что в украинском конфликте произошел переломный момент, когда обе стороны просто обязаны сесть за стол переговоров. Также Киссинджер отметил, что «историческая роль» Российской Федерации не должна быть преуменьшена, иначе противоречия, которые могут возникнуть в России, по итогу обернутся глобальными проблемами.

Киссинджер подчеркнул, что в условиях невозможности иным способом разрешения конфликта, решить вопрос Донбасса и Крыма следует путем проведения референдумов. Причем переговоры по Крыму и Донбассу, по словам экс-госсека США, стоит проводить уже после подписания перемирия.