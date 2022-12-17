Первыми ответчиками по закону о запрете рекламы интимных услуг могут стать чиновники Смольного

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга активно обсуждают запрет о рекламе интимных услуг, возможно не подозревая, что публикации с «развратными материалами» встречаются на сайтах школ и детских садов – вотчине Комитета по образованию Смольного.

Депутаты ЗакСа от «Единой России» зафиксировали пробелы в законе о рекламе и уже некоторое время готовят поправки в федеральное законодательство. На последнем чтении они определили размеры штрафов за публикацию предложений о различных интим-услугах.

Инициатива еще не внесена на рассмотрение в Госдуму, однако подведомственные структуры Смольного могут стать первыми, кто попадет под административную ответственность. На сайтах школ и детских садов в Петербурге обнаружены материалы, рекламирующие интимные услуги. В статье сетевого издания «Петербург Ньюс» представлены примеры подобных объявлений.

Такая публикация далеко не единичный случай. Они зафиксированы на многих сайтах учебных учреждений Северной столицы, а отдельные страницы созданы еще в 2012 году, согласно расследованию журналистов.

Поверхностный мониторинг показал, что десятки сайтов школ и детских садов Петербурга отображают рекламу эротического характера и за это никакие контролирующие органы не несут ответственность. Одно из учреждений дошкольного детского образования в Красносельском районе опубликовало следующее объявление:

Незаконная демонстрация эротических материалов преследуется по закону согласно статье 241 Уголовного кодекса РФ. В данном случае ответственность должна усугубляться тем, что подобные объявления распространяются среди несовершеннолетних.

Разместили подобную информацию на сайтах школ и детских садов не сами директора учебных заведений. Но ответственность за их появление и хранение несут те, кто эти материалы не удалил. Нахождение таких объявлений на страницах, предназначенных для просмотра несовершеннолетними, может говорить о том, что администрация общеобразовательных заведений, районная или городская власти не следят за этими порталами.

Инициатива депутатов Законодательного Собрания Петербурга еще официально не принята. Однако уже сегодня можно привлечь к ответственности за размещение материалов сексуального характера подчиненных губернатора Александра Беглова, ведь для закона нет разницы между теми, кто разместил информацию и теми, кто ее не заметил.