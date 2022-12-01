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Как сообщает портал «Военное обозрение», в Сети время от времени появляются кадры и сообщения о различных технических неисправностях и прочих инцидентах, которые происходят с различной американской военной техникой.

В этот раз героем такого инцидента стал американский истребитель пятого поколения F-35B (производства американского концерна Lockheed Martin), который постоянно дислоцировался на авиабазе США на японском острове Окинава в расположении 1-го авиакрыла корпуса морской пехоты ВМС США.

В эфире японских телевизионных каналов показали фотографии, на которых американский истребитель стоит на взлетно-посадочной полосе, уткнувшись фюзеляжем в бетонное покрытие. Как сообщают местные издания, во время попытки отбуксировать истребитель F-35 его передняя стойка не выдержала и она оторвалась.

Примечательно, что поломка произошла не во время взлета или посадки, когда шасси самолета испытывает значительные нагрузки, а во время рутинной буксировки, что косвенно свидетельствует о качестве американской военной техники.

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