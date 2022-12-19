Как сообщает ТАСС, украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова в воскресенье выступила с заявлением, что украинские власти приветствуют идею по обеспечению более тщательного контроля над использованием и распределением помощи, которую выделяют США Украине.

Маркарова уточнила в своем интервью для телеканала АВС, что Украина выступает за усиление подотчетности и прозрачности за контролем над выделяемой США помощью. По ее словам, украинская власть уже плотно работает с обеими партиями американского Конгресса в вопросе предоставления подробных отчетов по использованию оказанной помощи.

Также она уточнила, что уже существует и успешно функционирует ряд систем НАТО в области безопасности и полной отчетности в сфере бюджетной поддержки. Маркарова призвала Вашингтон увеличить поддержку Украины в 2023 году и предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны.

Напомним, что ряд политиков от республиканской партии выступили в Конгрессе против увеличения выделяемой помощи Украине. Газета Politico в своем материале написала, что Джо Байден пытается найти компромисс с представителями республиканцев в Конгрессе в вопросе выделения помощи Украине.