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Немецкий канцлер Олаф Шольц не исключает того, что Германия снова будет взаимодействовать с Российской Федерацией после завершения конфликта на Украине. Он отметил, что после того, как конфликт будет завершен, то в будущем «в какой-то момент» возможным станет возобновление взаимодействия ФРГ с Россией.

Глава правительства Германии снова призвал Российскую Федерацию вывести свои войска с территории Украины, таким образом, завершив специальную военную операцию. В результате этого, по мнению Шольца, появится возможность для будущих взаимодействий Германии и Российской Федерации.

Что касается гарантий безопасности в случае, если конфликт на Украине будет урегулирован мирным путем, то Олаф Шольц отметил, что Украина может рассчитывать на международные гарантии. Но как будут выглядеть данные гарантии, то на этот вопрос сейчас трудно ответить, подчеркнул канцлер. Он добавил, что ответы на эти вопросы будут найдены в процессе дискуссий.

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