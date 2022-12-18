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Как сообщает «НТВ», ночью во вторник в населенном пункте Клинцы, который находится в Брянской области, прогремел мощный взрыв, от которого проснулись все местные жители. Огромную воронку объяснили падением ракеты ПВО.

В британской газете The Times был опубликован материал, в котором указывалось, что американские власти дали согласие на удары по дальним целям, которые расположены на территории Российской Федерации. В таком случае, украинский конфликт выйдет на новый уровень эскалации.

Официальные лица Белого дома не сообщают, что готовы передавать Украине оружие, которое будет способно поражать объекты, расположенные глубоко в тылу российской территории. Однако, по мнению военных экспертов, власти США будут прилагать все усилия, чтобы командование вооруженных сил Украины имело технические возможности для поражения критически важных объектов, которые расположены на расстоянии более 600 км от границы с Украиной.

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