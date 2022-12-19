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Военный эксперт, член президиума организации «Офицеры России», полковник запаса Андрей Головатюк дал свой комментарий относительно обстрелов со стороны ВСУ Донецка а также нанесения ракетных ударов по Белгородской области. Он сообщил, что уверен в том, что ситуация, связанная с обстрелами территории Донецкой Народной Республики а также приграничных регионов России в скором времени кардинально поменяется.

Головатюк подчеркнул, что контрбатарейная борьба будет организовываться несколько иначе. На вооружение ВС РФ поступило достаточное количество новых комплексов «Пеницилин». Их главная задача – обнаружение систем залпового огня противника. В связи с этим, ситуация кардинально измениться.

Эксперт подчеркнул, что во время боевых сражений артиллерией ВСУ применяется тактика внезапных огневых налетов с оперативной сменой места дислоцирования. Именно поэтому и возникают сложности нанесения ответных ударов по их позициям.

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