Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов во время разговора с журналистами РБК рассказал, что саркастическая радость, с которой по российскому телевиденью сообщают о «замерзании европейцев» из-за отказа от российского газа, очень даже напрасна. По словам Задорнова, данная ситуация несет в Россию различного рода экономические проблемы.

Михаил Задорнов отмечает, что РФ сейчас теряет рынки, отношения с которыми выстраивались еще со времен СССР. Взаимодействие экономических связей строилось на протяжении пятидесятилетия, поэтому на возврат их на прежний уровень уйдет много и много лет.

Он подчеркнул, что для того, чтобы осуществить переориентацию поставок энергоресурсов, необходима новая инфраструктура, на создание которой необходимо не только много финансовых вложений, но и много времени. А потребителей газа и нефти, которые имеют такую же платежеспособность как страны ЕС, оказывается не так и много.

Однако глава банка «Открытие» подчеркнул, что в 2023 году положительное сальдо торгового баланса уменьшится в два раза из-за того, что упадет нефтегазовый экспорт и цены на него. Но, по словам Задорного, это возможно лишь в том случае, если курс рубля будет стабильным.