Как сообщает в своем материале ВВС, британским врачам удалось успешно применить революционный метод редактирования генома, чтобы излечить от острой формы лейкемии девочку Алиссу.

Сообщается, что данная технология была открыта еще шесть лет назад, однако успешно применить ее для лечения человека врачи смогли только сейчас. Британские врачи решили попробовать новый экспериментальный метод лечения после того, как все традиционные способы лечения, включая химеотерапию и трансплантацию костного мозга, не помогли.

Метод редактирования генома заключается в том, что врачи меняют часть цепочки ДНК у пациента. Британские доктора у здорового донора взяли образцы Т-клеток и преобразовали их в Т-лимфоциты, чтобы ввести в организм больной 13-летней девочки. Они должны были выслеживать и уничтожать раковые клетки в ее организме. Врачи заметили, что по истечению месяца у девочки началась ремиссия.

Чтобы укрепить иммунную систему Алисе пришлось сделать еще одну пересадку костного мозга. Теперь девочка находится под постоянным наблюдением врачей. Сообщается, что по истечению полугода в ее организме совершенно не обнаружено следов рака.