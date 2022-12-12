Королевство Марокко продемонстрировало, что намерено принять более активное участие в конфликте между Киевом и Москвой на стороне Запада, согласившись следовать «рекомендации» США о поставке в Украину из своих арсеналов запчастей для танков Т-72. Об этом сообщает франкоязычное международное издание Le journal de l’Afrique. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Вскоре после начала российской специальной военной операции на Украине, начиная с апреля текущего года, Соединенные Штаты стали активно запрашивать у союзников по НАТО танки Т-72 для их последующей поставки украинским войскам. На Западе эти типы танков являются редкостью, поскольку относятся к «советскому», а не «натовскому» стандарту, и фактически имелись в арсеналах лишь бывших стран Варшавского договора, вступивших в НАТО в период после распада СССР.

Одними из первых на запрос США откликнулись в Польше, объявив о поставке Киеву (через посредничество Вашингтона) 200 танков Т-72. «Эта операция, похоже, была взята Вашингтоном за образец для дальнейших действий за пределами круга стран-членов НАТО. Американская дипломатия расширила поиск вариантов с обеспечением оружием Украины в том числе и на Африку», – указывает Le journal de l’Afrique.

Помимо танков, в решении вопросов поставок других вооружений Киеву поучаствовал и Париж, поставивший на Украину гаубицы «Цезарь» и противотанковые ракеты «Милан», косвенно взятые из партий прежних заказов для других стран. В частности, самоходные артиллерийские установки CAESAR, отправленные в Украину, были взяты из заказа, ранее размещенного Королевством Марокко.

Теперь, по данным французского издания Africa Intelligence, «в условиях строжайшей секретности США смогли убедить Марокко отправить Киеву запчасти для бронетехники на базе танка Т-72».

Королевские вооруженные силы Марокко имеют в своем оснащении несколько десятков танков типа Т-72Б/БК, приобретенных в период с 1999 по 2001 годы в Беларуси. Ранее, в 2015 году, государственная компания «Укроборонсервис» уже закупала у Марокко запчасти для танков Т-72 украинской армии. Таким образом, у Киева имеется опыт взаимодействия с Рабатом по этому вопросу.

Но на данный момент, в условиях открытого вооруженного конфликта, готовность исполнить американский запрос ставит Марокко, по сути, на сторону Украины в виде прямой военной поддержки, подчеркивает Le journal de l’Afrique.

Издание напоминает, что дипломатическая поддержка Киева Рабатом не была ранее продемонстрирована столь явно. Во время рассмотрений в Генассамблее ООН резолюций, внесенных странами Запада с формулировками «осуждения России», Марокко воздерживалось при голосовании либо вообще предпочитало «официально отсутствовать», чтобы не позиционировать себя против России.

Тем не менее, королевство приняло участие в работе так называемой «контактной группы» в Раммштайне (Германия), включающей около 40 союзников США – всех государств-членов НАТО и нескольких «приглашенных стран», с целью обсудить совместные действия по увеличению военной помощи правительству Зеленского. Для Марокко поставка в Украину запчастей для танков Т-72 стала «естественным итогом» этого процесса, заключает Le journal de l’Afrique.