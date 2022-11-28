Как сообщает портал «Военное обозрение», сегодня с Донецкого участка линии фронта начали поступать сообщения о прорыве российскими вооруженными силами оборонительных рубежей противника к югу от населенного пункта Артемовск (украинское название Бахмут). Сообщается, как минимум об освобождении двух поселков на данном участке линии фронта.

С фронта пришли сообщения, что бойцы ЧВК «Вагнер» смогли выдавить солдат ВСУ из населенного пункта Озаряновка. После чего украинские военнослужащие попытались закрепиться немного севернее в районе населенного пункта Зеленополье, однако российские военнослужащие продавили оборону противника и в этом населенном пункте.

После того, как эти два населенных пункта были освобождены, группировка ВСУ, обороняющаяся в Курдюмовке, оказалась зажатой в полукольцо. В случае освобождения и этого населенного пункта, российская группировка сможет более активно развивать наступление на Артемовск с юга.