ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает портал «Военное обозрение», сегодня с Донецкого участка линии фронта начали поступать сообщения о прорыве российскими вооруженными силами оборонительных рубежей противника к югу от населенного пункта Артемовск (украинское название Бахмут). Сообщается, как минимум об освобождении двух поселков на данном участке линии фронта.

С фронта пришли сообщения, что бойцы ЧВК «Вагнер» смогли выдавить солдат ВСУ из населенного пункта Озаряновка. После чего украинские военнослужащие попытались закрепиться немного севернее в районе населенного пункта Зеленополье, однако российские военнослужащие продавили оборону противника и в этом населенном пункте.

После того, как эти два населенных пункта были освобождены, группировка ВСУ, обороняющаяся в Курдюмовке, оказалась зажатой в полукольцо. В случае освобождения и этого населенного пункта, российская группировка сможет более активно развивать наступление на Артемовск с юга.

Вам может понравиться

МК: Путин признал основную ошибку по Украине с 2014 года

Как сообщает «Московский Комсомолец», президент Российской Федерации признал основную ошибку во взаимоотношениях между Россией и Украиной за последние годы, начиная с 2014 года. Основной ошибкой Российской Федерации во взаимоотношениях с

РВ: позиции ВСУ между Артемовском и Лисичанском были атакованы ВС РФ

Как сообщают военные корреспонденты «Русской весны», в районе поселка Спорное, который находится между населенными пунктами Артемовск и Лисичанск, не прекращаются ожесточенные бои. На этом участке фронта российская армия постоянно атакует

Российский президент Владимир Путин назвал главную ошибку во взаимоотношениях с Украиной

Как сообщает «Московский Комсомолец», еще в начале недели Дмитрий Кулеба, занимающий пост министра иностранных дел Украины, призвал мировое сообщество поддерживать киевский режим деньгами и вооружением. При этом становится совершенно очевидным,