Как сообщает «Московский Комсомолец», Владимир Путин во время своего выступления в Сочи очень детально описал повреждения, которые были обнаружены после взрывов на газопроводах «Северного потока». Масштабы разрушений очень значительные, что может свидетельствовать о применении высокотехнологичного оружия большой мощности, объяснил военный аналитик и по совместительству капитан 1-го ранга Владимир Гундаров.

Владимир Путин сообщил о двух воронках, вырванной трубе протяженностью 40 метров и разорванной трубе длиною в 250 метров. Кусок трубы, который был вырван полностью, получил изгиб под девяносто градусов и именно он повредил соседнюю ветку. На лицо имеется очевидный террористический акт.

Владимир Гундаров предполагает, что такие повреждения могли быть результатом подрыва торпеды, глубинной бомбы или противолодочной ракеты. Военный эксперт напомнил всем, что накануне теракта в районе будущего взрыва были замечены вертолеты НАТО, которые оснащены вооружением, предназначенным для борьбы с подводными лодками. Военный эксперт склоняется к версии с использованием именно глубинной бомбы.