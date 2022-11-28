Как сообщает портал «Военное обозрение», бойцы ВСУ активно обустраивают оборонительные позиции в лесных массивах и лесополосах, чтобы как можно лучше замаскировать свое местоположение от зоркого взгляда с беспилотника. Именно по этой причине приоритетными целями для российских артиллеристов и становятся лесопосадки, которые после обстрелов превращаются в выжженную землю.

В Сети недавно было опубликовано видео, на котором можно наблюдать последствия работы артиллеристов по одной из многочисленных позиций ВСУ на Донбассе. Бывшая лесопосадка стала больше напоминать перепаханное поле с одинокими столбами выжженных деревьев. Также не осталось и следа от бывшей оборонительной позиции вооруженных сил Украины.

Западные средства массовой информации в последнее время сообщают, что украинская артиллерия начала активные обстрелы российских позиций, из-за чего расход западных боеприпасов вырос в разы. Однако иностранные эксперты отмечают, что запасы боеприпасов к западным образцам артиллерии не безграничны, и могут скоро иссякнуть.