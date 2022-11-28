В эфире американского кабельного новостного канала MSNBC бывший верховный главнокомандующий Объединенными ВС НАТО на территории Европы адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис беседовал с политическими обозревателями на тему поставок вооружений западными странами Украине. Ставридис заявил, что если власти США прислушаются к мнению некоторых республиканцев и прекратят поддерживать Украину в военном плане, то ВСУ обречено на поражение.

Ставридис уверен, что если США перестанут поддерживать Украину в финансовом и военном плане, то все усилия ВСУ по освобождению территорий будут напрасными. Произойти это, по мнению бывшего адмирала ВМС США, может только в том случае, если республиканцы смогут перекрыть «кран помощи» США, который снабжает ВСУ всем необходимым для эффективного сопротивления ВС РФ.

Напомним, что республиканец Кевин Маккарти уже сделал заявление, что депутаты от республиканской партии США хотят усилить контроль за выделением военной и финансовой помощи Украине.