Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой показан опасный рейд в зоне СВО группы спецназа «Пятнашка» НМ ДНР под командованием «Абхаза» и военных советников «Царских волков Донбасса» под командованием «Сармата».

На кадрах видно, как в рейде принимает участие бывший руководитель российской государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, который в полной боевой экипировке свободно общается с российскими бойцами.

Руденко подписал выложенное видео следующим образом, что российские спецназовцы совершили рейд, во время которого велся огонь по двум опорным пунктам вооруженных сил Украины. Российские спецназовцы вели огонь с двух легковых пикапов, на которых были установлены автоматические гранатометы (АГС). После стрельбы, по словам военкора, спецназовцам пришлось в быстром порядке покинуть место стрельбы. Из одного АГС вел стрельбу лично Дмитрий Рогозин.