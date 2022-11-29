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Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале написал, что в непосредственной близости от границы ДНР с Ростовской областью была повреждена железнодорожная инфраструктура после обстрела ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как уточняет военкор Поддубный, подразделения украинской реактивной артиллерии нанесли удар по окрестностям населенного пункта Квашино, который расположен в Амвросиевском районе Донецкой Народной Республики. Примечательно, что этот поселок находится в глубоком тылу на большом отдалении от текущей линии фронта.

В результате удара была обесточена контактная сеть и сильно повреждена тяговая подстанция. Стоит отметить, что поселок Квашино находится в юго-восточной части Донецкой Народной Республики. От Квашино до административной границы с Ростовской областью всего лишь 7 км. Примечательно, что через этот населенный пункт проходит железная дорога, которая соединяет ДНР с другими российскими регионами.

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