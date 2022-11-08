Как сообщает портал Газета.ru со ссылкой на научное сообщество Gnezdovo Project, российскому лингвисту удалось совершить настоящий прорыв в вопросе расшифровки письменности, которую использовали аборигены острова Пасхи.

Альберт Давлетшин, работающий лингвистом и антропологом в РГГУ, смог научиться читать двадцать знаков письменности аборигенов и доказать перевод двенадцати из них. Среди точно определенных знаков для чтения можно выделить восемь словесных, которые передают не только звучание, но и смысл, и четыре слоговых, которые означают лишь звук. В письменности аборигенов слово «один» звучало как ТАХИ, слово «красный» звучало как МЕА, а примитивный топор или как его еще называют «тесло» звучало как ТОКИ. Среди слогов, звучание которых удалось точно определить, можно выделить КИ, ПА и КА.

Теперь стало совершенно ясно, что письменность острова Пасхи является словесно-слоговой, очень похожей по своему устройству с такими письменностями, как египетская и китайская иероглифика.