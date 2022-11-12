Ученые NIN провели ряд исследований и выяснили, каким образом человеческий мозг может воспринимать чужую боль. В процессе исследования специалисты учитывали тот факт, что каждый человек обладает разными способностями к эмпатии. А люди с некоторыми психическими заболеваниями и вовсе не способны к сопереживанию. Таким образом, ученые решили выяснить, с чем именно связана данная особенность к сопереживанию и ощущению чужой боли.

Поэтому специалисты решили выяснить, могут ли нейроны мозга человека, ответственные за ощущение собственной боли, активироваться при виде другого человека, испытывающего боль.

Испытуемые просмотрели видеозапись, на которой была изображена женщина, испытывающая различные уровни боли. Стоит отметить, что у добровольцев ученые исследовали именно активность нейронов в той области головного мозга, которая отвечает за личные переживания человека. По итогам, специалисты определили, что нейроны способны реагировать на чужую боль. Причем сила болевых ощущений, была сопоставима с силой той боли, которую испытывала женщина в видеоролике.