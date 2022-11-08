ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты из Нью-Йоркского университета Лангоне смогли выяснить, какие чувства испытывает человек, находясь в предсмертном состоянии. Они определили, что в предсмертный час мозг человека работает на всю свою силу. Причем это не бред или иллюзии. Умирающий человек погружается в свои воспоминания и анализирует прожитую жизнь.

Во время, когда человек проживает свои последние минуты, активность мозга увеличивается в разы. Также повышаются маркеры ясности сознания. Есть предположение, что вместе со смертью самоощущение человека еще не прекращается какой-то период.

Ученые опросили людей, у которых констатировали временную остановку сердца. Выясняется, что каждый пятый из опрошенных смог в подробностях рассказать о своих переживаниях в тот момент. Хотя для окружающих этот человек находился без сознания.

В данном исследовании принимало участие 567 человек разного пола. Люди, пережившие «клиническую смерть» рассказывали о таких осознанных переживаниях, как наблюдения за происходящими событиями со стороны, ощущения «выхода» из своего тела, осмысление прожитой жизни и прочее.

Вам может понравиться

В России ученые создали упаковку, которая сохраняет фрукты и овощи свежими

Группа исследователей из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) создала упаковку с бактерицидными и антигрибковыми свойствами, которая пригодится в пищевой промышленности. Российские ученые объясняют, что создание новой наноупаковки стало возможным благодаря открытию

В Томске ведутся разработки системы слежения за перемещением БПЛА

Специалисты Проектного офиса «Приоритет 2030» Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники работают над новым проектом. Данная разработка подразумевает первую в РФ платформу управления беспилотными авиационными системами «Купол» путем удаленного

Ученые: в геноме человека обнаружены следы вирусов

Big Think опубликовало научную работу ученых, которые смогли доказать, что в человеческом геноме присутствует 8% эндогенных ретровирусов. Следы вирусов эндогенного типа свидетельствуют о перенесенных заболеваниях предками современного человека. Специалисты отмечают,