Специалисты из Нью-Йоркского университета Лангоне смогли выяснить, какие чувства испытывает человек, находясь в предсмертном состоянии. Они определили, что в предсмертный час мозг человека работает на всю свою силу. Причем это не бред или иллюзии. Умирающий человек погружается в свои воспоминания и анализирует прожитую жизнь.

Во время, когда человек проживает свои последние минуты, активность мозга увеличивается в разы. Также повышаются маркеры ясности сознания. Есть предположение, что вместе со смертью самоощущение человека еще не прекращается какой-то период.

Ученые опросили людей, у которых констатировали временную остановку сердца. Выясняется, что каждый пятый из опрошенных смог в подробностях рассказать о своих переживаниях в тот момент. Хотя для окружающих этот человек находился без сознания.

В данном исследовании принимало участие 567 человек разного пола. Люди, пережившие «клиническую смерть» рассказывали о таких осознанных переживаниях, как наблюдения за происходящими событиями со стороны, ощущения «выхода» из своего тела, осмысление прожитой жизни и прочее.