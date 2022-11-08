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Вооружённые силы Украины (ВСУ) практически исчерпаны. Западные страны видят это и пополняют ряды украинских военных наёмниками. Об этом у себя в телеграм-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров – передаёт “Лента.ру”.

По словам главы региона, чеченские бойцы, участвующие в специальной военной операции (СВО), только рады такому повороту событий. “Хотим видеть против себя профессионалов, а не заложников обстоятельств”, – уточнил Кадыров. Кроме этого он отметил, что бойцы из Чеченской Республики будут только рады “дорогим трофеям”.

Добровольцы из Чеченской Республики принимают участие в боевых действиях в рамках СВО с первых дней, как спецоперация началась. Ранее украинские СМИ заявляли, что под Лисичанском погибли сотни военных из Чечни, однако Кадыров назвал такие сообщения сказками.

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