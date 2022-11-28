Министерство обороны Российской Федерации сообщает об актуальной обстановке на линии фронта в районе Купянска. Российские войска смогли нанести огневое поражение противнику, уничтожив при этом до 50 бойцов личного состава. Таким образом, российским военным удалось сорвать две попытки ВСУ перейти в наступление.

Оборонное ведомство сообщает, что ВСУ силами до двух ротных тактических групп пытались атаковать в районе населенного пункта Куземовка в ЛНР. Однако в результате огневого поражения атакующие порядки ВСУ понесли потери и вынуждены были отступить на исходные рубежи.

Вооруженные силы Украины понесли потери в личном составе около 50 человек, также ВС РФ уничтожило один танк, два бронетранспортера и один легковой пикап. В результате выжившие солдаты ВСУ откатились в район населенного пункта Берестовое, который находится в Харьковской области, для перегруппировки своих сил.