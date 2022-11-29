Каждый солдат шурпе по-казахски рад: в воинских частях прошёл День национальной кухни

Люля-кебаб по-алма-атински, салат «шакарап» или бастурме с овощами – это не выдержка из меню азиатского ресторана, а обычный обед, который подают в российской армии, пусть и по праздникам.

День национальной кухни считается праздником чисто формально. В армии отлично поставлено питание, военнослужащие давно не озабочены готовкой. Чтобы молодые люди спокойно занимались профильными обязанностями, а именно — изучали воинскую науку и тренировались на полигонах, необходимость готовить три раза в день передали профильным комбинатам. Повара работают с утверждёнными нормами продуктов, и хотя меню каждый день разное, они понимают, что посетителям столовых порой хочется чего-то нового. Чтобы удивить своих постоянных клиентов, люди в белых фартуках и колпаках регулярно устраивают для мужчин в камуфляже Дни национальной кухни, когда бойцы могут попробовать блюда соседних республик и узнать чуть больше про обычаи дружественных стран. Солдаты и их командиры такому сюрпризу только рады.

В конце ноября комбинаты питания во многих воинских частях провели День казахской кухни. Украшенные в национальные цвета контрольные столы, необычные блюда вроде люля-кебаба по-алма-атински или шакарапа можно было выбрать на шведском столе, принятом в армии России повсеместно.

Помимо упомянутых казахских национальных блюд в меню оказались бастурме, шурпа и вермишелевый суп по-казахски. В салах-барах традиционно можно было найти большой выбор закусок, приготовленных из свежих и консервированных овощей. Сотрудники столовых даже к их выкладке относятся с трепетом, создавая из разных продуктов настоящие картины, которые на вкус ещё лучше, чем на глаз.

4400 килокалорий в день — такова примерная энергетическая ценность рациона защитника Отечества. Она позволяет восполнять энергозатраты, которые неизбежны при обучении военному делу. Так что стандартный обед, который может взять каждый солдат, способен насытить даже самого голодного богатыря.