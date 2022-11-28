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Как сообщает издание Lenta.ru, известный аналитик и полковник запаса Александр Жилин назвал «опасной тенденцией» возможную передачу украинским военным высокоточных зарядов с малым диаметром наземного базирования GLSDB, которые производит корпорация Boeing.

Жилин называет последствиями такого шага возможные террористические акты на территории Российской Федерации, куда ранее не дотягивалась реактивная артиллерия ВСУ. Ведь, по словам Жилина, новые высокоточные заряды GLSDB могут использоваться в РСЗО HIMARS, которыми и так украинские военные активно наносят удары, как по гражданским, так и военным объектам по территории, подконтрольной армии РФ.

Стоит отметить, что высокоточные и дальнобойные снаряды GLSDB производства компании Boeing могут поражать цели на расстоянии до 150 км. На данный момент американское военное командование рассматривает возможность поставки украинским военным данных видов боеприпасов к весне 2023 года.

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