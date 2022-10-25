Военное обозрение отмечает, что после начала частичной мобилизации в России и подрыва Крымского моста СВО изменила свой ход и перешла в новую фазу. Также некоторые связывают это с назначением командующего войсками в зоне СВО.

Сейчас российские военные наносят массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. На Западе данные удары получили свое название – «ракетное наступление Суровкина».

Видно, что такое наступление с воздуха стало сюрпризом для ВСУ, поэтому отразить их они не способны. Почти что все российские ракеты достигают своих целей. Однако, киевская власть говорит о превосходной работе ПВО и фактически всех сбитых дронов. Точное количество сбитых ракет, по подсчетам ВСУ, достигает почти то 230 штук.

Российская сторона сообщает о том, что из двух сотен дронов ВСУ смогли сбить лишь 10.