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Как сообщает издание «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго», разрушения энергетической инфраструктуры Украины, которые были получены 22 октября, сопоставимы по своим масштабам с первыми днями возобновления массированных ракетных обстрелов 10-12 октября.

Так, например, заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко приводит следующие данные о ситуации с энергетической инфраструктурой: в Николаевской области отключено от электроэнергии 188 тысяч абонентов, в Хмельницкой области – 672 тысячи, в Волынской области – 102 тысячи, в Ровенской области – 174 тысячи, в Черкасской области – 242 тысячи, в Одесской области – 10,5 тысяч и в Кировоградской области – 62 тысячи.

Напомним, что удары 22 октября в основном были нанесены с помощью ударных дронов «Герань-2». Как стало известно, в дронах используется полностью российская электроника, начиная от микроконтроллера для управления полетом и заканивая чипом системы ГЛОНАСС, который построен на базе ядра ARM7 и имеет чувствительность не менее 210 децибел ватт.

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