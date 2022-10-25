Военным вооруженных сил Украины достаточно тяжело дается ведение боя западными образцами оружия. Для этого на помощь вооруженным силам Украины приходят наемники из других стран. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на комментарий российского военного, который состоит в составе расчета самоходной артиллерийской установки «Акация».

Боец отмечает, что во время ведения контбатарейного сражения вооруженными силами Украины применяются всевозможные образцы оружия из Западных стран. Одним из таких вооружений является реактивная артиллеристская установка США HIMARS.

Он подчеркнул, что работать на натовском вооружении достаточно сложно. «А так как работают очень профессионально, то скорее всего, иностранные наемники, как минимум советники», подчеркнул военный ВС РФ.

Напомним, что ранее Министерством Обороны РФ было опубликовано видео, как российские военные в ходе СВО применяют огнеметную тяжелую систему «Солнцепек».