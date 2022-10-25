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Военные корреспонденты «Русской весны» выложили в Сети видео, где показана реальная боевая работа военных разведчиков на передовой. Кадры помогают понять, что это очень опасная работа, которая сопряжена с прямым риском для жизни. А помочь выжить и уничтожить врага разведчикам очень сильно помогают разведывательные беспилотные аппараты.

Кадры, которые были опубликованы военкорами, были им предоставлены Центром беспилотных систем, который расположен в ДНР. На предоставленной записи можно увидеть, как небольшой разведывательный дрон поднимается в небо прямо с рук военнослужащих по команде оператора. Таких специалистов, которые способны управлять разведывательными дронами, как раз и готовит вышеупомянутый Центр в ДНР. Последние кадры показывают следующую цитату: «пот артиллериста сохраняет кровь пехоты».

Военкоры объясняют, что ошибка одного разведчика может стоить не только его собственной жизни, но и жизней военнослужащих всего подразделения, которое пошло с ним на выполнение боевых задач.

В умелых руках разведывательные дроны позволяют не только выявлять позиции живой силы и техники противника, передавать координаты для ударов артиллерии, но также и вести последующую корректировку огня.

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